Staat de volgende generatie Rode Duivels klaar? "Ik ben geen Vincent Kompany"

De afwezigheid van Eden Hazard en Axel Witsel biedt mogelijkheden aan de volgende generatie om zich sneller dan verwacht te tonen. Een van hen is Timothy Castagne.

Castagne speelt een sterk seizoen bij Leicester, maar houdt zich toch zeer bescheiden over een mogelijke rol van betekenis bij de Rode Duivels. “Ik denk niet dat het meteen mijn rol is om een leider te zijn”, zegt Castagne aan Sport/Voetbalmagine. “Ik ben geen Vincent Kompany, ik heb niet die natuurlijke présence die sommigen hebben.”

Die rol geeft hij meteen aan iemand anders door. “Dat is meer iets voor Youri, al is die jonger dan ik. Hij is erg volwassen in dat soort dingen, hij is altijd een leidersfiguur geweest in alle ploegen waarin hij gespeeld heeft. Ik ben niet zozeer iemand die voor de groep zal spreken, eerder iemand die alles geeft op het veld of tactisch iets zal bijbrengen.”

Castagne blijft vrij bescheiden en kent daar ook de reden voor. “Ik neem mezelf voor om vooral een voorbeeld te zijn op het veld, meer dan in de kleedkamer. Maar ik kan ook wel een woordje meespreken, ik voel me meer en meer op mijn gemak binnen de groep. En als er een probleem is, wil ik daar altijd over praten, maar dan liefst in een kleine groep. Dat is gewoon mijn persoonlijkheid, denk ik.”