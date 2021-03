Arsenal heeft opvolger Ødegaard al gevonden

Arsenal moet deze zomer op zoek naar een opvolger voor de gehuurde Martin Ødegaard. Ze zullen hem definitief proberen vast te leggen, maar als dat niet lukt hebben ze al een opvolger in gedachten.

Martin Ødegaard wordt sinds deze winter gehuurd door Arsenal van Real Madrid. De kans is groot dat het Noorse talent deze zomer terugkeert naar Spanje. Arsenal moet dus op zoek naar een vervanger voor de 22-jarige aanvallende middenvelder als ze hem niet definitief kunnen vastleggen.

De Londense club kwam volgens Goal.com uit bij Nabil Fekir van Real Betis. De Fransman stond in 2019 al op de radar van Arsenal toen hij nog bij Lyon speelde. Fekir koos toen voor een avontuur in Spanje. Bij Betis heeft hij 63 wedstrijden gespeeld, 10 keer gescoord en ook 13 assists gegeven. De marktwaarde van de 27-jarige Fekir wordt geschat op 25 miljoen euro. In zijn contract staat een afkoopclausule van 90 miljoen euro.