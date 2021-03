Doelman Engeland breekt record

Nick Pope stond vandaag onder de lat bij Engeland. Hij hield de nul tegen Albanië.

Nick Pope speelde vandaag zijn zesde interland voor de Engelsen. In al die zes interlands kreeg Pope nog geen enkel doelpunt om de oren. Het is de eerste keer dat een doelman van Engeland geen doelpunt te slikken krijgt in zijn eerste zes wedstrijden voor The Three Lions.

De 28-jarige doelman van Burnley is ook in de Premier League aan een degelijk seizoen bezig. In 28 wedstrijden wist hij negen keer de nul te houden en kreeg hij in totaal slechts 32 doelpunten tegen. Pope heeft met Dean Henderson geen slechte concurrent. Henderson is momenteel de tweede doelman van Manchester United, maar speelde vorig seizoen een prachtig seizoen bij Sheffield United.