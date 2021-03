Liverpool wil defensie versterken en is in vergevorderde onderhandelingen met verdediger van RB Leipzig

Bij Liverpool kennen ze dit seizoen heel wat defensieve problemen door onder meer de blessures van Virgil van Dijk en Joe Gomez. Volgend seizoen willen ze dat vermijden en daarom hebben ze al een nieuwe verdediger op de radar staan.

Zo zou Liverpool interesse tonen in Ibrahima Konaté. De 21-jarige Fransman is actief in de Bundesliga bij RB Leipzig en daar speelde hij dit seizoen 15 wedstrijden in alle competities samen. Hij scoorde daarin één keer.

Volgens David Ornstein van The Athletic zou de Engelse topclub zelfs al in vergevorderde onderhandelingen zijn met de Fransman. Konaté heeft bij RB Leipzig een release clause van 40 miljoen euro.