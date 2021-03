📷 Ploeg van Romelu Lukaku stelt het nieuwe clublogo voor

'Mijn naam is mijn geschiedenis'. Met die boodschap is het nieuwe officiële clublogo bekendgemaakt van Inter Milaan, de ploeg waar Romelu Lukaku al zijn doelpunten voor maakt. Het werd weken geleden reeds aangekondigd dat er een nieuw logo zou komen.

Het huidige logo, dat voor de drager van een wedstrijdtenue links bovenaan het shirt prijkt, bestaat uit de letters I en M met hierrond dan enkele cirkelvormige randen in meerdere kleuren. In het nieuwe logo staan diezelfde letters nog steeds centraal en zijn ze ook nog altijd in het wit gekleurd. Voor het overige zijn enkel de clubkleuren blauw en zwart bij het logo betrokken.

Het is voor het eerst sinds 2008 dat Inter zijn logo verandert. Overigens is het niet zo dat de wedstrijdshirts voor dit seizoen allemaal aangepast zullen worden. Pas volgend seizoen zal het nieuwe logo te zien zijn op de shirts van Inter Milaan.

IL MIO NOME È LA MIA STORIA.

I M FC INTERNAZIONALE MILANO.#IMInter pic.twitter.com/Vxambs2htM — Inter (@Inter) March 30, 2021

Op de kledij die de spelers dragen tijdens de opwarming voorafgaand aan de aftrap van een wedstrijd, zal het nieuwe embleem wel al te zien zijn.