Roberto Martinez zal ook tegen Wit-Rusland op zijn nieuwe, onvermoeibare patron rekenen - neemt hij Vanaken op sleeptouw?

Helemaal onverwacht is het allemaal niet, maar ook vanavond zal bondscoach Roberto Martinez opnieuw rekenen op Youri Tielemans centraal op het middenveld. Die is zo stilaan onmisbaar aan het worden voor club en land.

Axel Witsel is geblesseerd, Eden Hazard is geblesseerd en Kevin De Bruyne kan het op het middenveld ook niet allemaal alleen. Bovendien zijn voorvernoemde drie ondertussen toch 'al' 32, 30 en 29 jaar. Het beste is er zeker nog niet af, maar tien of twintig jaar gaan ze ook niet meer meegaan.

En dus moet er toch ook al gekeken worden naar de nieuwe generatie, de nieuwe motoren. Daarbij is Youri Tielemans steeds meer dé man die zich toch opwerpt als een zekerheidje, een certitude. Zowel bij zijn club Leicester als bij de Rode Duivels krijgt hij steeds meer speelkansen en minuten.

Bij The Foxes zit hij ondertussen al aan 3447 speelminuten in 40 wedstrijden. Hij miste nog maar twee duels en rust dus eigenlijk bijna nooit. Voetballen zit nu eenmaal in zijn bloed, al van bij Anderlecht was duidelijk dat hij over veel talent beschikte.

En door onder meer Weiler kwam er ook nog meer werkkracht en ethiek, waardoor de groeibriljant een absoluut toonbeeld was van hoe het kan of hoe het moet voor de Brusselse jeugd. Ook Romelu Lukaku bewees dat ooit vanop Neerpede, later dus ook Tielemans.

Onvermoeibaar

Geen enkele Rode Duivel speelde al meer wedstrijden dan Tielemans overigens, door blessures of andere redenen van niet fit zijn. Doku (38) en Vanaken (36) komen nog het dichtst in de buurt, daarna komen we al uit bij Foket en Vertonghen (32 wedstrijden).

En dus is hij op zijn 23e tot volledige wasdom gekomen. Het is nu al zover gekomen dat hij de man naast zich op sleeptouw begint te nemen. Dendoncker kent hij goed van bij Anderlecht, maar als het Hans Vanaken is tegen Wit-Rusland zal dat ook wel lukken. Dat voel je aan alles.