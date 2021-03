Thorgan Hazard speelt tegen KDB in Champions League: "Niks te verliezen"

Na de interlandbreak komen de Rode Duivels weer in actie bij hun respectievelijke clubs. Voor Borussia Dortmund en Manchester City staat nog veel op het spel.

Borussia mag dan een moeilijk seizoen hebben in de competitie, ze zijn nog steeds in de running voor de Duitse beker en de Champions League. Zij zullen het in de kwartfinales opnemen tegen het Manchester City van Kevin De Bruyne.

Het is een grote uitdaging voor Borussia dat volgende week dinsdag naar Engeland reizen. "Ze hebben een fantastisch team, ze zijn sterker dan andere seizoenen, ze spelen echt goed, ze winnen de hele tijd. Zij zullen favoriet zijn, wij niet, maar alles is mogelijk in het voetbal," vertelde Thorgan Hazard aan RTBF.

De druk zal op Kevin De Bruyne en zijn ploegmaten liggen. "We zitten in een goede positie met niet veel druk. En met onze spits die tot alles in staat is weet je nooit wat er gebeuren zal."