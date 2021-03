Manchester City eert Kompany en twee andere clubiconen met uniek gebaar

Manchester City is na dit seizoen dé drie absolute clubiconen van de heropstanding van de club kwijt. Maar de Engelse topclub bereidt een gepast eerbetoon voor. Eentje die ook Vincent Kompany te beurt zal vallen.

De geschiedenis van Manchester City speelt zich hoofdzakelijk als figurant af in het Engelse voetbal. Het is pas het laatste decennium dat the Citizens zijn uitgegroeid tot een grootmacht.

Met dank aan onder anderen Vincent Kompany, David Silva en Sergio Agüero. The Prince is ondertussen coach van RSC Anderlecht, terwijl Silva aan de slag is bij Real Sociedad. Sinds gisteren is duidelijk dat ook Agüero zijn koffers zal pakken.

Standbeeld

Manchester City werkt dan ook aan een passend eerbetoon om de clubiconen te bedanken. Het Nieuwsblad weet dat het trio een eigen standbeeld zal krijgen aan het Etihad Stadium. Ook Kompany zal dus vereeuwigd worden rond het stadion van Manchester City.