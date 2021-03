Vanzeir blesseert zich in oefenwedstrijd en mag kruis maken over seizoen

Het seizoen van Dante Vanzeir is voorbij. De sterkhouder van Union SG heeft zich geblesseerd tijdens een oefenwedstrijd tegen OH Leuven.

Union SG kondigt via de sociale media aan dat het seizoen voorbij is voor Dante Vanzeir. Precieze details over de blessure werden niet bekend gemaakt.

"We stomen Vanzeir klaar voor volgend seizoen", laat de kampioen uit 1B weten. Een drama hoeft dit natuurlijk niet te zijn. Het seizoen is eigenlijk al voorbij voor de Brusselaars.