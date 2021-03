Casteels duidelijk: "Die praten met meer kennis van zaken"

Koen Casteels is aan zijn zesde seizoen bij Wolfsburg bezig. Het feit dat hij kapitein is, is ook goed voor zijn verdere ontwikkeling als doelman. Al leverde hem dat geen basisstek op bij de Rode Duivels.

Begin deze maand bleef Casteels 673 minuten ongeslagen. Enkel Timo Hildebrand, in 2003 bij Stuttgart 885 minuten niet geklopt, blijft hem nog voor. “Als keeper doe je dat niet op je eentje, daarvoor heb je een volledige ploeg nodig”, zegt Casteels aan Sport/Voetbalmagazine. “Ik heb natuurlijk wel mijn verdienste in die reeks van clean sheets door eens een heel goede redding te doen. Maar wanneer bijvoorbeeld onze spitsen niet voldoende druk zetten, dan krijgen we ook meer kansen tegen. Begrijp je? Ik apprecieer vooral de reacties van ex-keepers en doelmannentrainers. Die praten toch met meer kennis van zaken.”

Bij de Rode Duivels is de concurrentie van de andere doelmannen groot. “Ik vind het altijd moeilijk om mezelf te vergelijken met collega's. Die beoordeling laat ik liever aan anderen over. Maar het is wel zo dat ik al jarenlang stabiele en constante prestaties neerzet. Ik ben op dit moment tevreden hoe alles loopt. En natuurlijk hoop ik dat dit nog lang mag en kan duren.”

Als aanvoerder bekleedt Casteels een belangrijke rol in de ploeg. “Ik zit hier ondertussen aan mijn zesde seizoen, ken de interne werking goed en weet hoe ze willen werken. Het is een signaal van veel vertrouwen. Ook van de ploegmaats, want zij kozen me tot kapitein. Dat is alleen maar positief voor mijn persoonlijke ontwikkeling. In de kleedkamer zal ik zeker niet de grote schreeuwer of roeper zijn. Maar als er iets gezegd moet worden, op het veld of daarbuiten, dan geef ik wel duidelijk mijn mening.”