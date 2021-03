Marc Degryse geeft zijn EK-selectie door na duel tegen Wit-Rusland

Analist Marc Degryse heeft na het duel tegen Wit-Rusland zijn selectie gemaakt van wie hij zou meenemen naar het EK mocht hij bondscoach zijn.

Degryse begint met de doelmannen en de posities achterin. “Over de drie doelmannen moeten we niet twijfelen: daar pak ik Courtois, Mignolet en Casteels mee. Voor de drie posities centraal achterin kijk ik in de eerste plaats naar Alderweireld, Vermaelen en Vertonghen. Denayer, Mechele en Boyata zijn dan de reservisten”, zei hij op VTM.

Over het middenveld zijn er volgens Degryse weinig discussies mogelijk. “Voor het middenveld pak ik acht spelers mee. Meunier en Castagne voor de rechterflank, Thorgan Hazard en Carrasco op links. Dendoncker, Tielemans, De Bruyne en Vanaken gaan mee als controlerende middenvelders. Dit zijn namen die, wat mij betreft, 95 procent kans hebben om erbij te zijn op het EK.”

De resterende plaatsen voorin vult hij aan met deze namen. “Voor de posities achter de spits kies ik voor Mertens, Doku, Trossard en Eden Hazard. Lukaku en Batshuayi worden de spitsen.”

Geen Praet dus in zijn EK-selectie. “Het is onduidelijk voor welke positie hij de eerste keuze zou kunnen zijn. Hij is geen ‘zes’ en kan Witsel niet vervangen.”

Ook voor De Ketelaere, Sambi Lokonga of Verschaeren ziet hij geen noodzaak. “Ik had De Ketelaere er voor deze wedstrijd bijgezet. Hij is polyvalent en belangrijk voor Club. Alleen... Als je zelfs tegen Wit-Rusland geen kans krijgt, dan denk ik niet dat hij meegaat. Doku daarentegen wel. Verschaeren en Sambi zijn nog niet klaar.”