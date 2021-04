Waarom we ons geen zorgen moeten maken na puntenverlies tegen Tsjechië: Ook deze toplanden gingen al in de fout tijdens de kwalificaties voor het WK

Het leek wel alsof er een schokgolf door het land ging toen de Rode Duivels 1-1 gelijkspeelden in Tsjechië afgelopen weekend. Puntenverlies tegen een tegenstander die niet tot de top van de wereld behoort. Maar de andere uitslagen in de WK-kwalificatiegroepen mogen ons toch enigszins geruststellen.

Want na drie speeldagen zijn er slechts 4 landen in geslaagd om het maximum van de punten te behalen, notabene in 10 kwalificatiepoules. Die landen zijn Italië (winst tegen Noord-Ierland, Bulgarije en Litouwen), Denemarken (winst tegen Israël, Oostenrijk en Moldavië), Engeland (winst tegen Polen, Albanië en San Marino) en Armenië (winst tegen Liechtenstein, IJsland en Roemenië). Verder is elk land dat drie wedstrijden gespeeld heeft al een keertje punenverlies gelden.

Vorige drie wereldkampioen gingen al in de fout

Het meest pijnlijke puntenverlies viel op te merken op de laatste speeldag van de interlandbreak. Duitsland ging in eigen huis namelijk 1-2 onderuit tegen Noord-Macedonië. Voor een topland als Duitsland dat in 20 jaar geen voorrondewedstrijd meer verloren had, een ferme blamage.

Ook het nummer 2 van de FIFA-ranking ging al in de fout. Op de openingsspeeldag speelde Frankrijk namelijk 1-1 gelijk tegen Oekraïne. Bovendien maken de Fransen zich ernstige zorgen om het getoonde spel van de nationale ploeg. Er werd daarna nog wel gewonnen van Kazachstan en Bosnië maar zonder al te veel flair.

Tien jaar geleden werd het internationale voetbal gedomineerd door Spanje dat tweemaal op rij het EK won en daartussen ook nog een WK meegraaide. Maar ook zij zijn allesbehalve feilloos. Tegen Griekenland bleef La Roja namelijk steken op een 1-1 gelijkspel. In Georgië werd met 1-2 gewonnen na een doelpunt in de blessuretijd door Dani Olmo. Bondscoach Luis Enrique heeft dus nog wat kopzorgen voor het EK kan beginnen.

Ook regerend Europees kampioen lijdt puntenverlies

Regerend Europees kampioen Portugal met sterspeler Cristiano Ronaldo speelde afgelopen weekend 2-2 gelijk tegen Servië. De Servische nationale ploeg is allerminst een eenvoudige tegenstander maar bij de rust stonden de Portugezen wel 0-2 voor. Al werd in de blessuretijd wel nog een doelpunt van Ronaldo (onterecht?) afgekeurd.

Wat vertelt het verleden? Vooral geen zorgen maken!

Het vorige grote toernooi was het WK in 2018 dat gewonnen werd in Frankrijk. In hun kwalificatiegroep lieten zij ook punten liggen. Op de eerste speeldag werd er namelijk gelijkgespeeld tegen Wit-Rusland en wat later zelfs verloren van Zweden.

Het EK van 2016 werd gewonnen door Portugal en ook zij lieten bij de kwalificatie van dat toernooi steken vallen. Op de openingsspeeldag verloren ze namelijk in eigen huis met 0-1 van Albanië.

Zelfs de machine die Duitsland was op het WK van 2014 in Brazilië (met 7-1 winst tegen het gastland), liet in de kwalificaties een steek liggen toen het 4-4 werd tegen Zweden.

We moeten ons dus vooral geen zorgen maken over dat gelijkspel tegen Tsjechië. Elk land en elke topfavoriet lijdt weleens puntenverlies in de aanloop naar een groot toernooi. Misschien hadden de Rode Duivels dit wel nodig om er te staan op het WK.