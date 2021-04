Ook Courtois weet wie de GOAT is, al is het niet in het voetbal

Thibaut Courtois is een echte sportfanaat en dat levert hem nu ook een mooi accessoire op.

Courtois is niet alleen voetbalfan maar volgt ook veel andere sporten op de voet. Sommige sporten doet hij er in zijn vrije tijd nog bij, al dan niet op digitale wijze. Zo nam hij tijdens de eerste coronalockdown deel aan enkele online Formule 1-races samen met onder andere Stoffel Vandoorne en andere F1-coureurs.

Ook de Amerikaanse sportcompetities worden aandachtig gevolgd door de doelman van de Rode Duivels. Zo woonde hij al een paar keer een NBA-wedstrijd bij, dat is de Amerikaanse basketbalcompetitie.

Maar ook de American Footballcompetitie NFL lijkt Courtois wel te kunnen smaken. Op zijn Instagram-pagina pronkt Courtois namelijk met een gehandtekend shirt van quarterback Tom Brady, of zoals Courtois hem noemt "GOAT" (= Greatest Of All Time). Op het shirt kunnen we lezen dat Brady nog een boodschap had voor Courtois: "De beste doelman ter wereld, veel succes. - Tom Brady, zevenvoudig winnaar van de Super Bowl."

Tom Brady werd afgelopen zomer 43 jaar maar is nog altijd een van de topspelers van de NFL-competitie in de Verenigde Staten. Hij veroverde enkele maanden geleden zijn 7e Super Bowl, een absoluut record.