Bayern München kan dit weekend de genadeslag toebrengen in Duitse titelstrijd

De Bundesliga is bijna ten einde. Nog acht wedstrijden zijn er te spelen in de Duitse competitie. Dit weekend speelt de nummer één, Bayern München, op het veld van de nummer twee, RB Leipzig. Als Bayern wint kan het Leipzig op zeven punten achterstand brengen.

Zaterdag om 18u30 speelt Bayern München op het veld van RB Leipzig. Bayern staat momenteel op de eerste plek in het klassement met vier punten voorsprong op Leipzig. Als Bayern wint kan het zijn eerste achtervolger al op zeven punten zetten met nog zeven wedstrijden te gaan. Dat zou dus wel eens de genadeslag kunnen betekenen voor de Oost-Duitsers. Als Leipzig zou winnen gooien ze de titelstrijd weer volledig open en naderen ze tot op een puntje van Bayern München.

In het seizoen 2015/16 promoveerde RB Leipzig naar de Bundesliga. Sinds toen speelden de Oost-Duitsers elf keer tegen Bayern München. Van die elf wedstrijden won Bayern er zes, waren er zes gelijke spelen en kon Leipzig ook één keer winnen. De laatste drie confrontaties eindigden wel telkens op een gelijk spel. Op 5 december 2020 troffen beide ploegen elkaar voor de laatste keer. Toen werd het 3-3. De topschutter van de Bundesliga, Robert Lewandowski kon toen niet scoren. Thomas Müller stond wel twee keer aan het kanon.

De hoop van Leipzig

Op 18 maart 2018 kon Leipzig voor het laatst de drie punten pakken tegen Bayern. Zaterdag zullen ze er ook alles aan moeten doen om de drie broodnodige punten te pakken in de strijd om de titel. Wat Leipzig ontbreekt is een killer in de spits. Niemand van de ploeg van Julian Nagelsmann scoorde meer dan zes doelpunten dit seizoen. Yussuf Poulsen is met vijf doelpunten de meest scorende spits. Nkunku, Forsberg en Sabitzer scoorden er elk zes. De hoop van Leipzig is dat ze geen doelpunt tegen krijgen. Met 21 tegendoelpunten hebben ze de beste verdediging. Ze spelen wel tegen de sterkste aanval van de Bundesliga. Bayern München scoorde dit seizoen al 78 keer, dat zijn er exact 30 meer dan Leipzig (48). Het zal vooral een opgave worden om Lewandowski weg te houden van het doel. De Poolse spits heeft al 35 keer gescoord in amper 25 wedstrijden. In de laatste vijf wedstrijden trof hij tien keer raak.