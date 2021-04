Europese tour Haaland-clan gaat onverminderd verder: 'Vrijdag bezoek aan vier Engelse giganten'

Erling Haaland is hot. Donderdag werden Alf-Inge Haaland, zijn vader en Mino Raiola, Haalands zaakwaarnemer, in de Spaanse luchthavens gespot. Vrijdag is Engeland aan de beurt, waar vier grootmachten zullen strijden om de handtekening van de Noorse sensatie.

Een vertrek van Haaland bij Dortmund lijkt onvermijdelijk. Medio 2022 mag Haaland door een clausule in zijn contract immers voor slechts €75 miljoen euro vertrekken. Een prikje. Mundo Deportivo weet dat na gesprekken met Barcelona en Real Madrid het vliegtuig nemen naar Engeland. Daar zal de Haaland-clan rond de tafel zitten met vier grootmachten: Liverpool, Chelsea, Manchester United en Manchester City. De marktwaarde van de 20-jarige spits wordt door transfermarkt.com geschat op 110 miljoen euro. Volgens Mundo Deportivo wil Borussia Dortmund de Noorse sensatie pas laten vertrekken bij een bod van minstens 180 miljoen. Een opbod binnen de Europese elite kan beginnen.