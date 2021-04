Tirpan wil graag bij Fortuna Sittard blijven: "Uiteindelijk moet het nog tot een akkoord komen op clubniveau"

Mickael Tirpan wordt door Kasimpasa verhuurd aan Fortuna Sittard. Hij wil graag langer blijven maar zijn lot ligt niet in zijn handen.

Vanwege gezondheidsredenen bij zijn echtgenote koos Tirpan er afgelopen winter voor om dichterbij huis te komen voetballen. "Ik heb hier al een paar keer uitgesproken dat ik heel graag wil blijven, maar ik heb niet alles in handen natuurlijk", vertelt onze landgenoot in Het Laatste Nieuws. "Fortuna en ik mogen dan wel tevreden zijn over de samenwerking, uiteindelijk moet het nog tot een akkoord komen op clubniveau." Tirpan heeft nog een contract tot eind juni 2022 bij Kasimpasa.

Dit seizoen speelde hij 15 wedstrijden voor Fortuna Sittard waarin hij éénmaal tot scoren kwam. Dit weekend is Feyenoord de tegenstander. Fortuna Sittard staat comfortabel in de middenmoot in de Nederlandse Eredivisie op een 11de plaats in het klassement.