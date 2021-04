🎥 Schitterende kopbal van jong toptalent verkozen tot doelpunt van de maand bij Manchester United

Amad Diallo is aan het ontbolsteren bij Manchester United en in de maand maart maakte de jonge Ivoriaan onder meer indruk met een knappe kopbal in de Europa League-wedstrijd tegen AC Milan.

Amad Diallo krijgt nog niet veel zijn kans bij de hoofdmacht van Manchester United, maar in de Europa League tegen AC Milan maakte het jonge toptalent wel indruk met een geweldige kopbal. Zo lobte hij de bal over Gianluigi Donnarumma in doel.

Ook de supporters van Manchester United konden het doelpunt van de Ivoriaan wel waarderen, want het doelpunt van Amad Diallo is nu verkozen tot het doelpunt van de maand maart bij de Engelse topclub.