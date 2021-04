Inter doet uitstekende zaak in titelstrijd dankzij doelpunt van Romelu Lukaku

Inter is op weg naar de titel in de Serie A en daar mag de club ook Romelu Lukaku voor bedanken. De Rode Duivel scoorde deze avond het enige doelpunt in de wedstrijd tussen Bologna en Inter. Daardoor loopt Inter nu al acht punten uit op eerste achtervolger AC Milan.

Inter heeft deze avond een uitstekende zaak gedaan in de Serie A. De Italiaanse topclub haalde het met 0-1 op het veld van Bologna dankzij een doelpunt van Romelu Lukaku. Het was al het twintigste doelpunt van de Rode Duivel in de Italiaanse competitie dit seizoen. Door deze zege heeft Inter een serieuze stap gezet richting de titel, want de club loopt nu 8 punten uit op eerste achtervolger AC Milan. Atalanta staat op de derde plaats op 10 punten van Inter en Juventus volgt zelfs al op 12 punten van de leider.