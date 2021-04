Best betaalde speler Manchester United moet vertrekken: 42,8 miljoen euro om contract te ontbinden

Manchester United wil grootverdiener David De Gea van de hand doen. Dat meldt Daily Mirror. Dean Henderson is momenteel de 1ste keeper en het salaris van De Gea weegt door op het budget. De Amerikaanse eigenaars geven wekelijks 670 000 euro uit aan het salaris van de vijf keepers.

Manchester United keeper David De Gea moet vertrekken bij de Engelse topclub, maar dat zou de club 42,8 miljoen euro kosten. De Spaanse keeper is de bestbetaalde speler in de selectie met 412 000 euro per week. Zijn contract loopt nog tot 2023. Manchester United moet dat loon nog uitbetalen als ze zijn contract willen ontbinden.

Dean Henderson

Dean Henderson heeft tijdens het seizoen het statuut van 1ste doelman overgenomen van David De Gea. Het is dus tijd voor de Spanjaard om een nieuwe ploeg te zoeken. In het verleden was Real Madrid geïnteresseerd, maar momenteel staat Thibaut Courtois daar tussen de palen.