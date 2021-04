Manchester United wint moeizaam tegen Brighton

Manchester won zondagavond van Brighton & Hove Albion en kon zo voorkomen dat de kloof met nummer een, Manchester City, nog groter werd.

Manchester United heeft de achterstand op koploper Manchester City niet verder laten oplopen. De nummer 2 van de ranglijst versloeg op eigen veld Brighton & Hove Albion met 2-1.

De overwinning verliep moeizaam. Pas in de laatste dertig minuten begon ManU te scoren.

Het Manchester City van Kevin De Bruyne, dat met 2-0 won bij nummer 3 Leicester City, leidt met 74 punten. Stadsgenoot Manchester United heeft 14 punten minder, maar ze hebben ook een wedstrijd minder gespeeld.

Martial mist misschien rest van seizoen

Trainer Ole Gunnar Solskjaer van ManUnited kon tegen Brighton niet beschikken over onder anderen Anthony Martial. De Franse aanvaller keerde met een knieblessure terug van de interlandperiode bij het nationale team. Volgens Solskjaer ziet de kwetsuur er niet best uit en is de kans aanwezig dat Martial dit seizoen in de Premier League niet meer in actie komt.

Manchester United speelt donderdag in de kwartfinales van de Europa League tegen Granada.