Er zitten gaten in de uitleg van Mourinho over de afwezigheid van Alderweireld

Er zitten toch wel wat gaten in de uitleg van José Mourinho over de afwezigheid van Toby Alderweireld in de selectie voor de match tegen Newcastle.

De manager van de Spurs verklaarde dat sommige spelers te laat terug waren van hun wedstrijd met de nationale ploeg om zich te laten testen en Mourinho haalde aan dat ze enkel zaterdag konden meetrainen. Vreemd, want Tottenham liet vrijdag op zijn sociale media al een filmpje zien vanop training waarop Alderweireld - die woensdag al weer in Londen stond - te zien was.

De kans is groot dat Mourinho niet gelukkig was met de speelminuten van zijn verdediger bij de Rode Duivels. Roberto Martinez liet Alderweireld als enige drie keer negentig minuten spelen. Dat was niet meteen wat Mourinho verwacht had.