Michy Batshuayi scoort tegen Everton en snoert coach de mond

Michy Batshuayi heeft nog eens gescoord voor Crystal Palace in de Premier League. Hij viel in de 84ste minuut in en maakte de 1-1 tegen Everton in de 86ste minuut. Op deze manier dient hij coach Roy Hodgson van antwoord.

Roy Hodgson heeft recent gezegd dat een goal tegen Belarus in een 8-0 zege niet hetzelfde is als een goal maken in de Premier League. Dat was een antwoord op de zware woorden van Michy Batshuayi bij de Rode Duivels: “Ik krijg geen vertrouwen bij Crystal Palace.” Door zijn late gelijkmaker tegen Everton toont hij de perfecte reactie. Zijn laatste doelpunt dateert van 26 januari in een 2-3 nederlaag tegen West Ham United. Michy Batshauyi moet daardoor landgenoot Christian Benteke voor zich dulden in de pikorde. Bij de Rode Duivels is het andersom, daar krijgt Batshuayi de voorkeur op Benteke van Roberto Martinez.