Supermakelaar haalt uit naar media na tour met Haaland en gerucht over supercommissies: "Fake news reist snel en ver"

De tour van de vader van Erling Haaland en makelaar Mino Raiola rond de grootste clubs van Europa is niet ongemerkt voorbij gegaan. Het Catalaanse RAC1 claimde zondag dat Alf-Inge Haaland en Raiola enorme commissies zouden eisen.

Het was een drukke week voor Haaland senior en Raiola. Ze spraken met Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Manchester United, Liverpool en Chelsea over een mogelijke overgang van de topschutter van Borussia Dortmund.

RAC1 kwam zondag op de proppen met de aankondiging dat de financiële eisen van de entourage van Haaland nogal exhuberant was. Zowel Raiola als Alf-Inge Haaland zouden elk zo'n 20 miljoen commissie vragen en Haaland zelf zou een jaarloon van 30 miljoen vragen. Uiteraard gingen die cijfers razendsnel rond.

Midden in de nacht heeft Raiola dan ook gereageerd op Twitter: "Fake news travels quick and far", liet hij weten.