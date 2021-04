Trainer Hertha Berlijn niet te spreken over beslissing Roberto Martinez: "Zo'n dingen kunnen gebeuren als je een volledige helft moet spelen na een blessure van drie maanden"

Dedryck Boyata was enkele maanden geblesseerd, maar sinds vorige week was hij helemaal fit en speelde hij ook een helft mee bij de Rode Duivels. Nu is Boyata echter opnieuw uitgevallen met een blessure.

Het is nog niet het seizoen geweest van Dedryck Boyata. De centrale verdediger stond al enkele maanden langs de kant en ook nu heeft hij een nieuw probleem, want hij kampt met een hamstringblessure. Vorige week speelde Boyata nochtans nog een helft mee bij de Rode Duivels. Pal Dardai, de trainer van Hertha Berlijn, is niet te spreken over de beslissing om Boyata speelminuten te geven. "Zo'n dingen kunnen gebeuren als je een volledige helft moet spelen na een blessure van drie maanden", vertelde Dardai op een persmoment en staat te lezen bij Het Laatste Nieuws. Een duidelijke sneer dus naar Roberto Martinez en de Rode Duivels.