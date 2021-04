Middenvelder Atalanta wilde shirt van Cristiano Ronaldo, maar kreeg geen blik van de Portugees: "Ik ging weg en voelde mij klein"

Na een wedstrijd tussen Atalanta Bergamo en Juventus vroeg Robin Gosens het shirt van Cristiano Ronaldo. De Portugese superster gaf de Duitser echter geen blik en gaf het korte antwoord "nee". Gosens voelde zich daar niet goed bij.

Zijn reactie staat bij ESPN te lezen. "Ik schaamde mij. Ik ging weg en voelde mij klein", vertelde de middenvelder van de Italiaanse club.

Cristiano Ronaldo left Robin Gosens hanging when he asked for his shirt šŸ˜¬ pic.twitter.com/IijA1mfJui