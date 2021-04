Mbappé heeft het gehad in Frankrijk en hint naar vertrek bij PSG: "Die kritische benadering is anders voor Franse spelers die in het buitenland voetballen"

Kylian Mbappé wordt komende zomer één van de spilfiguren op de transfermarkt. De aanvaller moet kiezen tussen een contractverlenging bij PSG of een transfer.

Vooral Real Madrid trekt aan de mouw van Kylian Mbappé. De Koninklijke houdt zelfs een terugkeer van Cristiano Ronaldo tegen om budget vrij te houden voor de Fransman. Dat kan je HIER nog eens nalezen.

“Er is nog geen nieuws te melden”, aldus Mbappé bij RTL. “Anders had ik daar zelf al iets over laten weten. Ik zal erover praten op het moment dat ik mijn definitieve keuze heb gemaakt. Anders is het toch maar een nutteloze discussie.”

© photonews

Al lijkt Mbappé duidelijk klaar te zijn om Frankrijk te verlaten. “Dat constante vergrootglas van de media is best vermoeiend. Ik sta onder contract bij een Franse ploeg én ik geef het beste van mezelf bij de Franse nationale ploeg."

“Die kritische benadering is anders voor Franse spelers die in het buitenland voetballen”, besluit Mbappé. “Ik ben vaker in Frankrijk en dus ook meer het onderwerp. Maar dat wist ik natuurlijk op voorhand toen ik voor PSG ging spelen.”