'Madrileens bestuur heeft beslissing genomen over terugkeer van Cristiano Ronaldo'

Cristiano Ronaldo zal niét terugkeren naar Real Madrid. Dat heeft het bestuur van de Madrileense topclub beslist. Zinedine Zidane mag zich aan andere versterkingen verwachten.

Nochtans had Zinedine Zidane - de coach was met Cristiano Ronaldo in zijn team drie opeenvolgende Champions League-trofeeën - een terugkeer van de Portugees niet afgeschoten. Integendeel.

Marca weet echter dat een transfer niet aan de orde is. Dat heeft de bestuurstop van De Koninklijke beslist. In een door corona geteisterde boekhouding is de terugkeer van CR7 allesbehalve een objectief.

Andere objectieven

Dat wil echter niet zeggen dat Real Madrid geen geld te besteden heeft. De Spaanse landskampioen richt de pijlen op onder anderen Kylian Mbappé en Erling Braut Haaland om de gelederen te versterken.