'Barcelona moest hoop om De Bruyne weg te plukken uit Manchester al snel opgeven'

Nu zijn contractverlenging helemaal rond is, is het duidelijk dat Kevin De Bruyne in Manchester zal blijven voetballen de komende jaren. De onderhandelingen sleepten wel een hele periode aan. FC Barcelona dacht even daarvan te kunnen profiteren.

De contractbesprekingen tussen Kevin De Bruyne en zijn huidige club Manchester City duurden zo'n zes maanden. Tijdens deze periode weigerde De Bruyne een eerste contractvoorstel. En zou in Barcelona de hoop gegroeid zijn om hem naar Camp Nou te halen, volgens een verslag in The Times. 1 miljard schulden De Catalanen zouden dan zelf al snel tot de conclusie gekomen zijn dat een transfer niet aan de orde was. "Barcelona had onderzocht of het aantrekken van De Bruyne een mogelijkheid was, maar de pandemie maakte een einde aan deze kansen", volgens hetzelfde verslag. "De schulden van Barcelona waren immers aangegroeid tot 1 miljard dollar." De kans dat De Bruyne ooit nog bij de blaugrana belandt, is door de nieuwe overeenkomst met Manchester City nihil geworden. Dit akkoord verbindt De Bruyne aan City tot 2025. De Rode Duivel bij afloop van dat contract 33 zijn.