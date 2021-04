Bayern München kan opnieuw niet winnen op eigen veld

Bayern München die in de eigen competitie punten laat liggen, een zeldzaam fenomeen. Toch is het deze middag gebeurd. Na het verlies van woensdag tegen PSG, kan Bayern thuis opnieuw niet winnen, deze keer tegen Union Berlin.

Met nog zes wedstrijden te spelen in de competitie en RB Leipzich op vijf punten, zijn ze in München toch nog niet 100% zeker van de titel. Het is al even geleden dat de Duitsers tot twee keer toe niet konden winnen op eigen veld, maar dat is nu dan toch gebeurd.

De manier waarop de ‘rekordmeister’ punten liet liggen was dan ook heel pijnlijk. Hun tegenstanders uit Berlijn konden amper kansen creëren en maakte pas in de 85ste minuut gelijk via de Deen Ingvartsen.

Geen vertrouwen kunnen tanken

Geen mentale opsteker dus voor de manschappen van Hans-Dieter Flick. Zeker niet met de terugwedstrijd tegen PSG van dinsdag in zicht, waar Bayern een 2-3 achterstand moet goedmaken. Geen tijd dus ‘Die Bayern’ om te balen…

Een lichtpuntje met de naam Musiala

De beste speler bij Bayern München was Jamal Musiala. Hij maakte indruk en kon zijn goeie wedstrijd bekronen met een goal. Het jeugdproduct van Bayern is bezig aan een sterke periode, tijdens de interlandbreak maakte hij ook al zijn debuut bij de Duitse nationale ploeg. Een stevige concurrent erbij dus voor Leroy Sané.

Union Berlin

Ondanks dat de mannen van Union Berlin zich gelukkig zullen prijzen met een puntje in Bayern, schieten ze met een punt niet heel veel op in het klassement als ze nog een Europees ticket willen bemachtigen. Maar twee punten op het veld van het grote Bayern München afsnoepen is natuurlijk wel altijd een prestatie op zich.