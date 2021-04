Gerard Piqué op de valreep fit voor de 'El Clásico'

Barcelona heeft op het laatste moment Piqué klaar gekregen voor 'El Clásico'. Hij kampt namelijk met hinder aan de knie.

Piqué is op de valreep toch geselecteerd bij Barcelona. Volgens het Spaanse AS heeft de medische staf van Barcelona hem op het laatste moment wedstrijdfit gekregen. Hiervoor moesten ze een inspuiting geven in zijn knie waarvan hij al een tijdje hinder ondervindt. Zo kan hij pijnvrij spelen in de wedstrijd van het jaar.

Barcelona mag vanavond proberen revanche te nemen voor de 1-3 thuisnederlaag eerder dit seizoen. De ploeg van Ronald Koeman verdedigt een voorsprong van twee punten op nummer drie Real Madrid en kan bij een overwinning de koppositie van Atlético Madrid overnemen.