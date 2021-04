Vader Herwig De Bruyne over het megaloon van zijn zoon: "Hij heeft het makkelijker, maar voor hem is dat niet het belangrijkste"

Na zijn contractverlenging is Kevin De Bruyne de best verdienende voetballer in de Premier League. Daar is uiteraard weer heel wat over te doen, maar vader Herwig kan dat relativeren.

De Bruyne krijgt loon naar werken, in een markt die nog altijd goedbetalend is. "Ik ben het ondertussen gewend", zegt Herwig De Bruyne in HLN. "Dat is hoe het voetbal is geëvolueerd. Natuurlijk verdient hij veel. Is dat veel geld? Ja."

"Te veel? Als een club bereid is dat geld te spenderen en de middelen heeft, wie ben ik dan om te zeggen dat het niet mag. Vraag en aanbod. Ik ben er zeker van dat Kevin minder over zijn loon spreekt dan de rest van de wereld. Oké ja, hij heeft het misschien makkelijker omdat hij zoveel krijgt, maar voor hem is dat niet het belangrijkste."

De Bruyne wil zijn prijzenkast echter aanvullen. "Bij Kevin is het sportieve nog altijd prioritair. Mocht Manchester City hem niet de perspectieven op trofeeën kunnen bieden, was hij misschien elders gaan kijken, waar hij wel minder zou verdienen."