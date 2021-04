Leicester City valt voor nieuwe Rode Duivel

Ondanks zijn wisselvallige seizoen bij Borussia Dortmund heeft Thorgan Hazard de aandacht getrokken van Leicester. The Foxes willen hem voor volgend seizoen binnenhalen.

Leicester heeft met Tielemans, Castagne en Praet al drie Rode Duivels in de gelederen, maar kan daar nog een vierde aan toevoegen. Volgens Eurosport zijn de Foxes geïnteresseerd in Thorgan Hazard, met het oog op een transfer komende zomer.

De aanvallende middenvelder van Borussia Dortmund is naar verluidt een van de prioriteiten van Leicester voor de komende transferperiode. Hij staat momenteel echter tot juni 2024 onder contract bij Borussia. Het werd tot nu toe door blessures een moeilijk seizoen voor de Rode Duivel.

Thorgan Hazard is sinds juli 2019 in dienst bij de Borussia. Een transfersom is nog niet genoemd, maar zal waarschijnlijk rond de 25 miljoen euro liggen.