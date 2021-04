Toptalent van Dortmund wordt jongste Britse goalscorer in Bundesliga

Gisteren werd Jude Bellingham in de wedstrijd tegen Stuttgart de jongste Britse doelpuntenmaker in de Bundesliga ooit. De zeventienjarige Brit scoorde net na de rust zijn eerste competitietreffer voor Dortmund.

Het gaat goed met het Engels toptalent in Duitsland. Hij heeft zijn vaste stek op het middenveld bij de ‘Borussen’ beet, en begint nu ook te scoren. Het resultaat; Bellingham gaat nu, met zijn 17 jaar en 285 dagen, de geschiedenisboeken in als de jongste Engelse goalscorer in de Duitse competitie.

Al een jaar ervaring

Ondanks zijn prille leeftijd wel doet vermoeden, is het niet Bellinghams eerste jaar bij een eerste ploeg. Hij kwam vorig jaar met Birmingham al 43 keer in actie in de Championship, de Engelse tweede klasse. De Engelsman maakte deze zomer dus de overstap van Birmingham naar Dortmund.

Een prachtige carrière voor de boeg

De tiener heeft de wereld aan zijn voeten. Hij start nu ook in de belangrijke wedstrijdens, zoals in de Champions Leaguewedstrijd van afgelopen dinsdag tegen Manchester City. Bellingham heeft ook al twee caps voor de Engelse nationale ploeg. Het lijkt hier op een mooi begin van prachtige carrière.