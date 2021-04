🎥 Carrasco scoort belangrijk doelpunt voor Atletico op het veld van Betis

Yannick Carrasco speelt vandaag een belangrijk duel met Atletico Madrid in de Spaanse titelstrijd. Real Madrid kwam na de overwinning van gisteren op gelijke hoogte.

Na amper vijf minuten spelen zette Carrasco Atletico al op een 0-1 voorsprong. Onze landgenoot scoort zo zijn derde doelpunt dit seizoen in La Liga. Zijn laatste doelpunt was tegen Barcelona in november van vorig jaar.

Als Atletico niet weet te winnen van Betis vanavond zal La Liga een heel spannend slot krijgen. Barcelona en Real Madrid hijgen in de nek van Atletico.