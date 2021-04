José Mourinho verliest met 1-3 van ex-club

Vandaag stond in de Premier League de topper Tottenham-Manchester United op het programma. José Mourinho verloor met Tottenham van zijn ex-ploeg met 1-3.

Het eerste half uur van Tottenham-Manchester United was niet om aan te zien. Een saaie wedstrijd werd doorbroken door een doelpunt van Edinson Cavani. Het leek of de Uruguayaanse spits zijn team op 0-1 had gezet, maar de VAR stak er een stokje voor. Ze keurden het doelpunt af door een "slag" van McTominay in het gezicht van Son. Diezelfde Son zette de thuisploeg enkele minuten later op 1-0 voorsprong.

De tweede helft begon beter. Na een schot van Cavani kon Fred op de rebound scoren. Lloris kon zijn ploeg nog tot minuut 80 op gelijke hoogte houden, maar toen was het wel prijs voor Cavani. Op een voorzet van Greenwood kopt de Uruguayaanse spits de bal tegen de touwen. Greenwood verguldde diep in de blessuretijd nog een knappe actie met een doelpunt voor de 1-3. Manchester United doet zou gouden zaken voor een plekje in de top vier. Het is de eerste keer dat José Mourinho tien keer verliest op één seizoen tijd in de Premier League.