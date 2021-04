Robben beseft dat iedere minuut de laatste kan zijn: "Dan is voor mij meteen alles voorbij"

Arjen Robben heeft afgelopen weekend eindelijk nog eens minuten gemaakt bij FC Groningen. De flankaanvaller beseft echter maar al te goed dat elke minuut op een voetbalveld ook meteen de laatste kan zijn.

Tussen de lijnen door kondigt Arjen Robben zelfs opnieuw - hij hing voor zijn comeback bij FC Groningen de schoenen al eens aan de haak - zijn voetbalpensioen aan. “Ik krijg veel de vraag of ik volgend seizoen nog zal voetballen. Ik ga met plezier een jaar door als iemand me de garantie kan geven dat ik fit zal blijven. Maar die garantie kan niemand me geven.”

“Ik kan het niet opbrengen om nog eens een jaar te revalideren”, is Robben héél duidelijk in De Telegraaf. “Dat kan ik ook mijn gezin niet aandoen. Ik kan volgende week een spier scheuren en dan is het seizoen voorbij. Maar dan is voor mij ook meteen alles voorbij. In het meest gunstige scenario kan ik nu minuten maken en opbouwen richting de play-offs.”