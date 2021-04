Extra problemen bij Hertha Berlin: onze landgenoot en Hongaarse coach testten positief

Onze landgenoot, en Hertha Berlinspeler, Dodi Lukebakio testte positief op het coronavirus. Ook de coach, Dardai, en zijn assistent testten positief. De Duitse club kwam vandaag met het nieuws naar buiten en meldt dat het trio desondanks geen symptomen vertoond.

Hertha Berlin is bezig aan een moeilijk seizoen. De club heeft met nog zes wedstrijden te gaan nog maar 26 punten uit 28 matchen gesprokkeld en ze staan op dit moment maar net boven de degradatiezone. Nu is er dus een extra probleem waar de ploeg uit de Duitse hoofdstad mee te maken heeft.

ℹ️ @paldardai, Admir Hamzagić and @DLukebakio have all tested positive for Covid-19 and are in quarantine. As 'Zecke' has been in close contact, he will also self-isolate. @arnefriedrich will take charge of the team and training for the time being.#GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/BId6Gurn4O