Kan Ajax rekenen op de uitgoals van Tadic tegen Roma?

Ajax moet donderdagavond vol aan de bak tegen AS Roma in de kwartfinale van de Europa League. De Amsterdammers verloren namelijk het heenduel in Amsterdam met 1-2 en dus moet er in Rome gewonnen worden. Dat Ajax uit geslagen positie kan terugkomen, bewijst het verleden alleszins. Lukt het nu weer?

AS Roma en Ajax stonden slechts één keer eerder tegenover elkaar in Italië. Op 19 maart 2003 stonden deze ploegen oog in oog in Stadio Olimpico. De wedstrijd eindigde in 1-1, nadat Andy van der Meijde namens Ajax al na 36 (!) seconden voor de openingstreffer zorgde.

Real Madrid-scenario?

Ajax heeft in het verleden bewezen dat een 1-2 nederlaag niet fataal hoeft te zijn. De Amsterdammers stonden in het seizoen 2018/19 tegenover Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. Het heenduel in de Johan Cruijff Arena eindigde toen ook in 1-2, maar dit maakten de Amsterdammers in de return meer dan goed.

Ajax won de returnwedstrijd in Estadio Santiago Bernabéu met 1-4 dankzij treffers van Hakim Ziyech, David Neres, Dušan Tadić en Lasse Schöne. De Amsterdammers schakelden later dat seizoen nog Juventus uit in de kwartfinales van het miljardenbal.

Scoort Ajax weer twee keer?

Ajax moet winnen en minimaal twee keer scoren in Rome om de laatste vier van de Europa League te bereiken. De Amsterdammers hebben dit Europese seizoen weinig moeite met het scoren van twee of meer doelpunten in een wedstrijd.

De ploeg van Erik ten Hag speelde tot dusver elf duels in Europees verband (Champions League en Europa League). In zeven van die Europese wedstrijden maakte Ajax minimaal twee treffers. Zo scoorden de Amsterdammers tweemaal in de uitwedstrijd tegen BSC Young Boys.

Dušan Tadić weer belangrijk?

Dušan Tadić bewijst dit seizoen maar weer eens hoe belangrijk hij is voor Ajax. De Amsterdammers scoorden dit seizoen tot nu toe acht keer in zes Europese uitwedstrijden. De Servische aanvaller nam vier van de acht Europese uitdoelpunten voor zijn rekening. Bovendien zal hij extra gemotiveerd zijn om zich te laten zien, want in het heenduel miste de aanvoerder van Ajax een strafschop.

Een betje plaatsen?

Ajax gaat vol voor de winst om hun Europees advontuur verder te kunnen zetten. Die odds staan op 2.35, hoge winst dus!

Als ze winnen, is de kans groot dat ze zich kwalificeren (bij 0-1 of 0-2). Kwalificatie odd zorgt voor een verdriedubbeling van je inzet!

Dusan Tadic bewees al meermaals dat hij graag uit speelt en zal maar wat willen doen na die gemiste strafschop van vorige week. 2.50 maal je inzet als hij vanavond weer scoort!