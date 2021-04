Pro League steunt UNICEF: "Voor duizenden kinderen is Jemen een hel op aarde"

Het gaat zeer slecht in Jemen. Het land dat gelegen is in het Midden-Oosten, is een van de armste landen ter wereld en een van de gevaarlijkste plaatsen voor kinderen. Daarom heeft de Pro League besloten om de liefdadigheidsacties van UNICEF in Jemen te ondersteunen.

“Er woedt al 5 jaar een oorlog in Jemen en de grootste slachtoffers zijn kinderen”, besluit Pierre François, CEO van de Pro League. “Met een bedrag van minstens 25 duizend euro zal de Pro League de acties van UNICEF steunen. Op deze manier willen we de meest kwetsbare kinderen beschermen in crisistijden” Ook voetbalfans zullen de mogelijkheid krijgen om geld te doneren aan de UNICEF-programma’s in Jemen. Via een banner die vanaf dit weekend tot het einde van de play-offs tijdens de live uitzendingen zichtbaar op het scherm zal zijn, krijgen de kijkers ook de kans om de kwetsbare kinderen in Jemen te ondersteunen. UNICEF is de Pro League alvast dankbaar voor het gebaar. “Voor vele duizenden kinderen is Jemen momenteel de hel op aarde”, zegt Philippe Henon, de woordvoerder van UNICEF België. “We proberen de situatie te verbeteren, maar dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Daarom zijn we bijzonder blij met de steun van de Pro League”, aldus Henon.