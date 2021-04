"We hebben afgezien" en "Geluk dat er geen supporters waren op Anfield": Thibaut Courtois bindt de kat de bel aan

Real Madrid zit na een 0-0 op bezoek bij Liverpool in de halve finales van de Champions League. Maar het had anders kunnen lopen.

Beste man bij Real Madrid op Anfield Road? Thibaut Courtois. Na tien minuten had hij al drie goede reddingen moeten doen.

Afgezien

Daarna morste Liverpool ook nog eens met de kansen. "We hebben afgezien", deed Thibaut Courtois er niet lastig om.

"We hebben heel veel geluk gehad dat er geen supporters mochten zitten op Anfield. Het was niet onze beste match, maar we zijn wel door. Ik heb enkele goede reddingen gedaan op belangrijke momenten, ik ben tevreden."