Hernán Losada krijgt er nog een versterking bij: ex-speler van Anderlecht trekt naar D.C. United

D.C. United heeft net voor de start van het MLS-seizoen nog een opvallende speler binnengehaald. Zo hebben ze deze avond de transfer van Andy Najar officieel bekendgemaakt.

Andy Najar heeft een nieuwe club beet. De verdediger zat sinds januari zonder club nadat zijn contract bij Los Angeles FC was afgelopen, maar hij gaat nu opnieuw in de MLS aan de slag. Hij heeft namelijk een contract getekend bij D.C. United.

Najar kent de ploeg van Hernán Losada goed, want daar is hij ook zijn carrière gestart. De 28-jarige Najar speelde in het verleden ook in de Jupiler Pro League bij Anderlecht en daar was hij goed voor 14 doelpunten en 16 assists in 164 wedstrijden.