Fikse tegenvaller voor Hertha Berlijn in strijd om het behoud in Bundesliga

Hertha Berlijn is de eerste ploeg uit de Bundesliga die dit seizoen in quarantaine moet. Er is een vierde besmetting binnen het team.

Na Dodi Lukebakio hebben ook trainer Pal Dardai, zijn assistent Admir Hamzagic en Marvin Plattenhardt een positieve coronatest afgelegd. Er zijn drie competitiewedstrijden uitgesteld: Mainz (18/04), Freiburg (21/04) en Schalke 04 (24/04). Het volledige team verblijft in een hotel in quarantaine. Enkel om te trainen mogen ze het hotel verlaten. "Maar vanuit sportief oogpunt raakt dit ons natuurlijk, want in de strijd om het behoud moeten we nu in mei zes wedstrijden afwerken voor het seizoenseinde op 22 mei", zegt sportdirecteur Arne Friedrich. Ein weiterer positiver Test auf das Corona-Virus zwingt unsere Mannschaft mit sofortiger Wirkung in eine 14-tägige Quarantäne. Wir haben bei der DFL die Absetzung der Spiele in Mainz, gegen Freiburg und auf Schalke beantragt: https://t.co/RDOQKPw19X ⬠️#GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/glIc20vto0 — Hertha BSC (@HerthaBSC) April 15, 2021