Hoe zit het met de vergoedingen bij jeugdtrainers? Enquête zorgt voor interessante resultaten

In het voetbal rijzen de spelerslonen de pan uit en ook jonge spelers krijgen vaak al hoge lonen. Maar hoe zit dat in het jeugdvoetbal met de verloning van jeugdtrainers?

Het is een vraag die bij opleiders vaak wordt gesteld: hoe zit dat met de vergoedingen in ons land voor jeugdopleiders?

Reden genoeg voor Tim Bavré (Ex-jeugdcoach van AA Gent en Waasland-Beveren) om het via zijn webstek voetbaltrainingen.net zelf te vragen aan de jeugdcoaches.

Bijna 700 mensen gaven binnen de 48 uur een antwoord op een aantal boeiende vragen. Uit de bevraging blijkt dat 68% van de mensen per prestatie wordt betaald en 32% per maand, waarbij dat in 75% van de gevallen diplomagericht is. Anciënniteit speelt veel minder een rol in de verloning.

Diploma belangrijker dan anciënniteit

Logischerwijze stijgt de gemiddelde vergoeding per prestatie of per maand naargelang het diploma van de jeugdtrainer. Wie een UEFA A in bezit heeft, krijgt gemiddeld meer dan een UEFA B of een lager diploma. Trainers op eliteniveau verdienen ook meer dan trainers op regionaal niveau.

De vergoedingen lopen op tot gemiddeld meer dan 500 euro per maand. Uiteraard zijn er binnen de groepen nog wel enkele negatieve en positieve uitschieters, maar als richtinggevende data kan dat zeker alvast tellen.