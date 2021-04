Profvoetballer en ramadan: "Het maakt sommigen scherper en sterker", maar ook "eten en drinken op wedstrijddag"

Onder de profvoetballers zitten er ook heel wat moslims en die zijn sinds deze week bezig met de ramadan. Niet zo eenvoudig blijkbaar, al zijn er wel afspraken.

De ramadan gaat gepaard met vasten en dat is voor een profvoetballer geen ideale combinatie. Bij AA Gent neemt onder andere Tarik Tissoudali deel aan de vastenperiode.

Hein Vanhaezebrouck heeft wel zijn afspraken voor de spelers die meedoen. “Ik heb intussen al jarenlang ervaring met spelers die de Ramadan volgen. Dat heeft gevolgen, maar maakt een mens ook sterker. Ik dring erop aan dat ze op de wedstrijddag eten en drinken”, is Hein Vanhaezebrouck duidelijk.

Geloof is ook in het voetbal iets bijzonders. “In de week kunnen ze perfect vasten, dus waarom zou ik dat verbieden. Wij moeten enkel rekening houden met dubbele trainingssessies. Geloof maakt mensen altijd sterker, welk geloof dat ook is. Ik heb ook ervaren dat het sommigen scherper en sterker maakt.”