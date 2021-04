Tottenham raakt niet voorbij Everton en blijft zo op de zevende plaats steken in de Premier League

Tottenham heeft opnieuw punten laten liggen in de Premier League. De ploeg van José Mourinho raakte niet voorbij Everton en moest uiteindelijk tevreden zijn met een 2-2 gelijkspel.

Tottenham begon uitstekend aan de wedstrijd, want na een half uur kwamen de Spurs al op voorsprong dankzij een doelpunt van sterkhouder Harry Kane. Nog geen vijf minuten later was de gelijkmaker echter al een feit, want Sigurdsson zorgde via de stip voor de 1-1.

Ook in de tweede helft ging Tottenham meteen op zoek naar de voorsprong, maar het doelpunt viel aan de overkant. Sigurdsson zorgde met zijn tweede van de avond voor een 2-1 voorsprong. Ook nu stond deze score niet lang op het bord, want ook Kane scoorde nog een tweede keer. 2-2 was meteen ook de eindstand.

Tottenham laat zo dure punten liggen in de strijd om Europees voetbal, want de ploeg staat nu op de zevende plaats. Ze hebben 4 punten minder dan de nummer vijf Chelsea en 5 punten minder dan de nummer vier West Ham United.