🎥 Hilarisch! Roemeense spelers vieren winst Supercup op wel heel speciale manier

De wedstrijd zelf bood niet veel voor de gemiddelde voetbalfan en eindigde in 0-0. Via strafschoppen kon Cluj de Supercup aan haar prijzenkast toevoegen. Bij Cluj scoorde Chipciu (ex-Anderlecht) de derde strafschop.

Maar het zijn niet die beelden die de wereld rondgaan na de wedstrijd, wel de viering van enkele spelers in de luchthaven na de landing. Aangezien ze niet met supporters konden vieren, deden enkele spelers het op een aparte manier. Ze kwamen uit de bagageband en onthulden zo de trofee voor de eerste keer sinds hun aankomst in Cluj.

Have you ever seen a better way to introduce a trophy? CFR's players just set a record for briliance after they won the Romanian Supercup over FCSB on penalties. pic.twitter.com/MP9zqWatr0