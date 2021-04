Voormalige wereldkampioen is onder de indruk: "Op dit moment vind ik Lukaku een completere spits dan Ronaldo"

Romelu Lukaku stevent af op de titel met Internazionale in de Serie A. Het aandeel van onze landgenoot hierin kan moeilijk onderschat worden. De Rode Duivel wordt dan ook op handen gedragen in Italië.

Luca Toni, ex-wereldkampioen met Italië en voormalig spits van onder meer Bayern München en Fiorentina, trekt de parallel met Cristiano Ronaldo. De Italiaan vindt niet dat Lukaku moet onderdoen voor het uithangbord van Juventus en de Serie A, integendeel.

"CR7 is altijd van wereldklasse geweest, maar Lukaku is veel beslissender voor zijn team", klinkt het op de sociale media van de ex-topspits. "Ook wanneer hij niet scoort. Op dit moment vind ik Lukaku een completere spits dan Ronaldo. Zeker gezien hij ook nog jonger is."