Vlap wil sterker terugkeren naar Anderlecht: "Dat is toch iets wat ik hier heb geleerd"

RSC Anderlecht trok afgelopen winter naar de Bundesliga toen bleek dat Vincent Kompany hem geen basisplaats kon beloven. De Nederlander keert na het seizoen sowieso terug naar Anderlecht.

Arminia Bielefeld heeft namelijk geen aankoopoptie weten te bedingen voor Vlap. De aanvallende middenvelder wil sterker terugkeren naar Brussel.

"Het begin was heel goed, maar fysiek is het toch van een veel hoger niveau dan in Nederland of België. Voetballend merkte ik dat ik de Bundesliga aankan, maar op fysiek vlak zat er nog marge op. Ik hoop door deze uitleenbeurt sterker terug te keren', zegt hij bij Radio Camaturu.

"Het is hier ook allemaal minder groots dan bij Anderlecht, dat ook een grotere club is. Bij Anderlecht regelen ze echt alles voor je en de trainingsaccommodaties zijn daar ook van een ander niveau. Bij Bielefeld rekenen ze ook op jouw mentaliteit en dat is toch iets wat ik hier heb geleerd."