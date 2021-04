Garry Neville lacht Arsenal vierkant uit: "Het is een absolute grap"

Het voorstel dat twaalf ploegen aan een nieuwe Super League willen deelnemen, blijft voor de nodige reacties zorgen. UEFA kwam al met een fors dreigement naar clubs en spelers die eraan willen deelnemen.

Gary Neville, oud-speler van Manchester United, houdt het vooral op lachen met de Europese Super League en de Engelse clubs die eraan willen deelnemen: "Zit Arsenal in de competitie? Ze hebben net gelijkgespeeld tegen Fulham”, schrijft hij op Twitter.

Maar ook voor zijn eigen ex-ploeg is hij niet mals. En roept op om de nodige maatregelen te nemen tegen de zes clubs. “United verslaat Burnley niet. Ik kan me niet concentreren op deze wedstrijd. De 6 Engelse clubs zouden punten moeten inleveren dit seizoen. Het is een absolute grap."

Gary Neville on the European Super League: "Are Arsenal in the league? They've just drawn to Fulham. United aren't beating Burnley. I can't concentrate on this game. The 6 English clubs should have points docked from them this season. It's an absolute joke."