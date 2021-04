Sevilla nog niet uitgeteld in titelrace na nieuwe overwinning tegen Januzaj & co

Sevilla speelde vandaag de topper tegen Real Sociedad. De ploeg van Januzaj trok aan het kortste eind door met 1-2 te verliezen. Sevilla nadert tot op drie punten van leider Atletico Madrid.

De titelrace in Spanje blijft razend spannend. Sevilla was de eerste kanshebber op de titel die speelde op de 31ste speeldag. Ze namen het op tegen Real Sociedad van invaller Adnan Januzaj. Een vroeg doelpunt van Carlos Fernández Luna werd al voor het half uur omgekeerd in een achterstand voor Real Sociedad. Fernando Francisco Reges en Youssef El-Nesyri waren de doelpuntenmakers voor Sevilla.

Julen Lopetegui ziet zijn ploeg nu naderen tot op drie punten van leider Atletico Madrid. Ze staan ook slechts een puntje onder Barcelona en twee onder Real Madrid. Zo staan de eerste vier ploegen in La Liga op drie punten van elkaar. De titelstrijd is in jaren niet meer zo spannend geweest in Spanje. Zowel Atletico, Real als Barcelona hebben wel een wedstrijd minder gespeeld dan Sevilla.